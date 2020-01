Anschreiben, Bewerbungsfoto und Co. Neuer Job? Sieben Tipps für die perfekte Bewerbung

2. Den richtigen Ansprechpartner finden

Bei den meisten Stellenanzeigen ist eine Kontaktperson genannt, an die man seine Bewerbung senden soll. Dieser Name gehört beim Anschreiben in die Adresszeile und in die Anrede. Falls kein Name in der Anzeige fällt, einfach Nachforschen anstatt auf "Sehr geehrte Damen und Herren" zurückzugreifen. Am besten das Telefon in die Hand nehmen, um so den richtigen Ansprechpartner zu ermitteln. Damit wird Interesse gezeigt und es ergibt sich die Gelegenheit, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Allerdings nicht zu aufdringlich sein - Personaler stehen oftmals unter Zeitdruck.