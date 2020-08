Anschlag im Aufnahmestudio Zwei Verdächtige 18 Jahre nach Mord an Jam Master Jay festgenommen

Die Hip-Hop-Legende

Jam Master Jay wurde im Oktober 2002 gegen 19:30 Uhr in einem Aufnahmestudio in Queens, New York City, getötet. Eine andere Person im Raum wurde am Knöchel verletzt, überlebte aber. Die beiden derzeit inhaftierten Männer stehen bereits seit geraumer Zeit unter Verdacht. Einer der Verdächtigen sei am Sonntag festgenommen worden, der andere sei bereits wegen Raubes hinter Gittern gesessen.