Anschläge auf Moscheen geplant?

Wie "Der Spiegel" am Dienstag online berichtete, soll der Mann Sprengstoff- und Bombenanschläge unter anderem auf Gotteshäuser des türkischen Moschee-Verbandes Ditib in der Umgebung von Waldkraiburg sowie auf die Ditib-Zentral-Moschee in Köln geplant haben. Die Imame habe er per Pistole ermorden wollen, schreibt das Magazin weiter. Zudem soll er einen Bombenanschlag auf das türkische Generalkonsulat in München vorbereitet haben. Die Behörden machten dazu zunächst keine Angaben. Sprecher der ZET und des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd verwiesen auf laufende Absprachen mit der Bundesanwaltschaft.