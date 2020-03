In der Nacht auf Mittwoch meldeten sich nämlich mehrere Münchner telefonisch in der Einsatzzentrale der Polizei. Ein "helles Licht" am Himmel beunruhigte sie. Das "verdächtige, verwaschene Leuchten" schwebe etwa 500 Meter über der Stadt am Himmel, teilte eine Anruferin mit. Mancher schien wohl zu glauben, die Aliens seien bereits im Anflug auf die Landeshauptstadt. In der Coronakrise kursieren im Internet vor allem auf bestimmten Foren und in Chatgruppen die wildesten Gerüchte und Falschmeldungen. Die Polizei ging den Ufo-Gerüchten nach. Ganz ohne die FBI-Agenten aus "Akte X", Dana Scully und Fox Mulder.