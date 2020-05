Die Geltungsdauer wurde verlängert:

Mit der Verschärfung der Mietpreisbremse hat der Gesetzgeber deren Geltung um fünf Jahre verlängert. Die Bundesländer dürfen nun bis 2025 eine Preisbremse für angespannte Mietmärkte erlassen. In Bayern gilt sie laut dem Internetportal Immowelt in 144 Kommunen und kreisfreien Städten, bundesweit in knapp 400. Wer zu viel zahlt, kann dort seinen Vermieter mit einer Rüge dazu auffordern, die Miete zu senken.