In der Vergangenheit wurden immer wieder große Bargeldsummen als anonyme Geldspenden gefunden. So hatte beispielsweise an Pfingsten 2018 ein Unbekannter ein Päckchen mit rund 160.000 auf den Altar einer Kirche im niederbayerischen Saal an der Donau (Lkr. Kelheim) gelegt. Auch dieses Geld kam Afrikaprojekten zugute.