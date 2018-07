Flughafen München - So sieht es heute aus

Noch immer läuft nicht alles rund. Reisende warten noch immer auf ihre Flüge. 2000 der insgesamt 32.000 betroffenen Fluggäste befanden sich am Samstagabend noch immer am Flughafen, 700 schliefen in Feldbetten in den Wartehallen, mehrere Hundert wurden in Hotels untergebracht.