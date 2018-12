München - Ihre sorgsam aufgebaute Welt bricht plötzlich zusammen, als eine Kollegin bemerkt, dass Annika Lausch langsam verschwindet. "Das war eine ganz sensible Frau, der aufgefallen ist, dass ich mich in meinem Wesen verändere und auch in meinem Essverhalten", erzählt Annika Lausch (32). "Sie hat bemerkt, dass ich nicht mehr mit den anderen zum Mittagessen gegangen bin, dass ich immer irgendwelche Ausreden hatte, wenn es hieß ,Heute Abend gehen wir alle in die Pizzeria’."