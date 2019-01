Anne Hathaway macht es vor Living Coral: So funktioniert der Komplett-Look in der Trendfarbe 2019

Monochrome Looks sind angesagt wie nie

Zudem sind 2019 monochrome Looks angesagt wie nie. Elegante High-Waist-Hosen in verschiedenen Schnitten lassen sich perfekt mit hochgeschlossenen Turtleneck-Oberteilen oder eleganten Blusen aus seidigem Material kombinieren. Besonders angesagt sind in der neuen Mode-Saison bodenlange Marlene-Hosen, weite Culottes oder Hosen mit Volants - wer die Schnitte in Korallrot trägt, sorgt für den doppelten Style-Faktor.