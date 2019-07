Anlass zur Sorge? Beckenbauer aus gesundheitlichen Gründen wohl nicht vernehmungsfähig

Demnach habe die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen Beckenbauer von den übrigen Verfahren in dem Fall abgetrennt. Das bestätigte die Schweizer Bundesanwaltschaft auch auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news: "Die Bundesanwaltschaft hat im Juli 2019 den beteiligten Parteien ihre Absicht mitgeteilt, das Verfahren gegen den Beschuldigten Franz Beckenbauer abzutrennen und separat weiterzuführen." Weitere Angaben machte die Bundesanwaltschaft nicht. Eine Anfrage an Beckenbauers Management blieb bisher unbeantwortet.