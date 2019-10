Anlässlich der amfAR-Gala Paris Jackson mit ihrem Freund rockig-elegant auf dem roten Teppich

Tattoos und Nasenring passen auch zum Abendkleid - das bewies Paris Jackson (21) mit ihrem Auftritt bei der amfAR-Gala am Donnerstag. Das Model erschien in einem bodenlangen Satin-Kleid, das ihre schlanke Figur in Szene setzte. Im linken Brustbereich war der Stoff des Kleides ausgespart, stattdessen bedeckten Brillanten das Dekolleté der 21-Jährigen.