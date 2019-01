Ankündigung via Instagram Chris Pratt: Blitz-Verlobung mit Katherine Schwarzenegger

Hollywood-Star Chris Pratt (39, "Guardians of the Galaxy,) hat nach wenigen Monaten Beziehung Nägel mit Köpfen gemacht! Der 39-Jährige hat seiner Freundin, der US-Autorin Katherine Schwarzenegger (29), einen Heiratsanatrag gemacht - und sie hat Ja gesagt. Via Instagram hat Pratt die Verlobung stolz verkündet. Ein hochkarätiger Hochzeitsgast steht wohl schon fest: ihr Papa Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator").