Ankündigung mit neuem Trailer "Game of Thrones": Das ist der konkrete Starttermin für Staffel acht

Schon lange warten Fans der Hit-Serie "Game of Thrones" auf einen konkreten Starttermin für die finale achte Staffel. Bisher war nur bekannt, dass die letzten sechs Folgen im April anlaufen werden. Am Sonntagabend (Ortszeit) hat der US-Sender HBO nun endlich die Katze aus dem Sack gelassen. Im Zuge der US-Premiere der dritten Staffel von "True Detective" ist der "Official Tease" zum "Game of Thrones"-Finale veröffentlicht worden. Der Trailer hat auch das konkrete Startdatum enthüllt: Am 14. April geht es in den USA los. Hierzulande wird Sky die Ausstrahlung der Folgen übernehmen. Und was verrät der neue Trailer?