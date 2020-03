Ankündigung auf Instagram Aus "Supergirl" wird bald "Super-Mama": Melissa Benoist ist schwanger

Die 31-Jährige verkörpert seit 2015 die Hauptrolle Kara Zor-El aka Kara Danvers in "Supergirl". 2016 übernahm Chris Wood die Rolle des Mon-El in der Superheldenserie. 2017 wurden die beiden Co-Stars erstmals turtelnd am Strand gesichtet und im vergangenen September schlossen sie den Bund fürs Leben. Für Benoist ist es bereits die zweite Ehe. 2015 heiratete sie "Glee"-Co-Star Blake Jenner (27), 2016 folgte die Scheidung.