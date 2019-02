Anklage in zehn Fällen R. Kelly: Warum zahlte ihm ein weiblicher Fan die Kaution?

Die Anschuldigungen gegen Sänger R. Kelly (52) wiegen schwer. Die Staatsanwaltschaft von Chicago, im US-Bundesstaat Illinois, hat Anklage erhoben - wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen. Der 52-Jährige ist aber seit Anfang der Woche nicht mehr in Untersuchungshaft. Drei Nächte verbrachte er im Gefängnis, da er zunächst selbst die Kaution nicht zahlen konnte. Ein weiblicher Fan hat die geforderte Summe in Höhe von 100.000 Dollar (rund 88.000 Euro) schließlich hinterlegt - die beiden sollen sich erst seit wenigen Monaten kennen.