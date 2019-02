Anklage in zehn Fällen Missbrauchsvorwürfe: R. Kelly ist in Polizeigewahrsam

Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Anschuldigungen und Anklagen gegen US-Sänger R. Kelly (52, "I Believe I Can Fly"). Er soll sich mehrfach an minderjährigen Mädchen vergangen haben. Zuletzt sorgte die Doku-Serie "Surviving R. Kelly" für Wirbel. Nach deren Ausstrahlung sollen sich in den USA weitere vermeintliche Opfer des Sängers bei den Behörden gemeldet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft von Chicago, im US-Bundesstaat Illinois, Anklage erhoben - wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen. Ein belastendes Video soll dabei den Ausschlag gegeben haben.