Anhörung in Nantucket Kevin Spacey: Überraschender Auftritt vor Gericht

Kevin Spacey (59) ist am Montag überraschend zu einer Anhörung in Nantucket, im US-Bundesstaat Massachusetts, erschienen. Das berichtet der "Guardian". Dem Schauspieler werden ein "unsittlicher Angriff und Körperverletzung" vorgeworfen. Da Spacey zuletzt im Januar vor Gericht erschienen war, war erwartet worden, dass der 59-Jährige sich auch am Montag von seinen Anwälten vertreten lässt.