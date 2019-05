Anhörung in Los Angeles Britney Spears vor Gericht: Experte soll ihren Zustand einschätzen

Mehr als elf Jahre ist es mittlerweile her, dass Britney Spears (37, "Toxic") im Februar 2008 in Los Angeles von einem Gericht entmündigt wurde. Seither verwaltet Vater Jamie Spears (66) das Vermögen des Mega-Stars. Nun stehen Spears und ihre Mutter vor Gericht, vermutlich geht es um genau diese Vormundschaft. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, will Lynne Spears (64) Einsicht in die Krankenakte der Sängerin. Die Parteien hätten sich am Freitag in Los Angeles darauf geeinigt, dass ein Experte ein neues Gutachten über die Sängerin erstellen soll.