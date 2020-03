Angsttherapie Darum lässt sich Willow Smith 24 Stunden in eine Kiste sperren

Willow Smith (19, "Willow"), die Tochter von Hollywood-Star Will Smith (51), ist für 24 Stunden in Los Angeles in eine Kiste eingesperrt. Zum Startschuss am Mittwochabend (Ortszeit) im Museum of Contemporary Art war sie jedoch nicht alleine. Der Musiker Tyler Cole (19) unterstützt Smith, indem er sich ebenfalls für diesen Zeitraum einschließen ließ, wie die "Los Angeles Times" berichtet.