MAN dementiert Anschuldigungen

Diese Anschuldigungen dementiert MAN. Man könne zwar, da die Verhandlungen noch laufen, keine Aussagen zu einzelnen Positionen und Verhandlungsständen veröffentlichen. Jedoch seien betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens 2025 ausgeschlossen. Der Hintergrund: Die Konzernmutter VW will die dominierende MAN-Lastwagensparte und den Lastwagenbauer Scania an die Börse bringen. In diesem Zuge hat VW die Maschinenbausparte von MAN übernommen – und allen 31 000 MAN-Mitarbeitern in Deutschland eine Standort- und Beschäftigungsgarantie bis 2025 gegeben.