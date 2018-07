Angst vor einem Anschlag Gareth Bale muss seine Hochzeit absagen

Die Eltern von drei Kindern sorgen sich um Racheakte von kriminellen Banden, die in zwielichtige Drogengeschäfte verwickelt sein sollen. Die Familie von Rhys-Jones pflegt nämlich Kontakte in die Unterwelt: Zunächst wurde ihr Vater nach rund fünf Jahren Haft wegen Betrugs erst im Juni aus einem US-Knast entlassen, doch auch der Rest der Verwandtschaft scheint tief im kriminellen Milieu verankert. So wurde zum Beispiel bereits 2016 ein Brandanschlag auf das Haus ihrer Tante verübt, bei dem mehrere Autos in Flammen aufgegangen sind.