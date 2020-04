Angst vor Corona-Infektion beim Arzt oder in Notaufnahme

Der ärztliche Direktor des LMU-Klinikums Großhadern macht sich zudem Sorgen um andere Patienten, die aus Angst vor einer Infektion gar nicht mehr zum Arzt oder in die Kliniken kämen. Anästhesie-Professor Zwißler erklärte, dass auch jüngere Patienten schwer an Covid-19 erkranken können. In Großhadern war der jüngste Intensivpatient 41, der älteste 80 Jahre (Durchschnittsalter: 62 Jahre). 89 Prozent waren Männer.