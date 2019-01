Autobranche: Großbritannien ist einer der wichtigsten Export-Märkte für Autos aus Deutschland. Zugleich produzieren deutsche Autobauer dort, allen voran BMW mit den Marken Mini und Rolls-Royce. "Ohne geordnete und praktikable Lösungen für den Wirtschaftsverkehr stehen auch Jobs in der Automobilindustrie, insbesondere auf der britischen Seite, auf dem Spiel", so der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie Bernhard Mattes. BMW bereitet sich auf die Möglichkeit eines chaotischen Brexits vor. Im Rolls-Royce-Werk in Goodwood soll die jährliche Herstellungspause auf April vorgezogen werden. Die Fabrik in Oxford will BMW früheren Angaben zufolge nach dem Brexit für etwa einen Monat schließen. So wolle man das Risiko von Engpässen bei Zulieferern umgehen.