Fehlende Strategie bei der Vorsorge

Oft fehlt eine klare Strategie für die Vorsorge. "Fondsgebundene Rentenversicherungen bieten beispielsweise die Chance auf hohe Renditen und sind für Einsteiger eine interessante Wahl", sagt Horn. Wer hingegen keine lange Ansparphase mehr bis zur Rente hat, setzt besser auf Sicherheit und ein angemessenes Garantieniveau.

Achtung: Häufige Wechsel zwischen den Anlageformen können von Nachteil sein. Wer beispielsweise seine Kapitallebensversicherung oder seine private Rentenversicherung vorzeitig kündigt, hat unter Umständen mit finanziellen Verlusten zu rechnen.

"Ist das Geld knapp, ist es besser, den Vertrag für eine bestimmte Zeit beitragsfrei zu stellen", rät Horn. Alternativ ist es bei einigen Anbietern auch möglich, die Anlageform innerhalb eines Produktes ohne Kündigung zu wechseln. Versicherte, die ihre Riester-Rente vorzeitig kündigen, sind verpflichtet, die staatlichen Zulagen zurückzuzahlen.

Bei der Altersvorsorge dürfen Sie nicht hektisch handeln

Wer Aktien hat, sollte diese wegen der Corona-Krise nicht hektisch verkaufen, rät die bayerische Verbraucherzentrale. "Wenn Sie zum Beispiel in Fondssparpläne als Altersvorsorge investieren, dann ist ein Kurseinbruch zwischendurch kein Problem. Denn bei niedrigen Kursen bekommen Sie für das gleiche Geld, das Sie regelmäßig in den Sparplan einzahlen, derzeit mehr Anteile – das heißt Sie profitieren in dem Fall sogar von den zwischenzeitlich gesunkenen Kursen", so die Experten.

Entscheidend bei Sparplänen sei vielmehr, wie sich die Kurse gegen Ende der Sparphase entwickeln.

