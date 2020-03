Zum Beispiel, indem der Name des Shops in eine Suchmaschine eingetippt wird. Das IT-Sicherheitsunternehmen Fireeye weist außerdem darauf hin, dass bei seriösen Anbietern die Informationen der Nutzer verschlüsselt werden. Das ließe sich in den meisten Browsern am Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste sehen, sagt Jens Monrad von Fireeye.

Corona-Krise und Betrug: Gefahr durch gefälschte E-Mails

Betrüger nutzen die aktuelle Situation auch aus, um mit gezielten Phishing-Mails in Computersysteme einzudringen oder an Anmeldedaten für Online-Zugänge zu kommen. Das Thema Covid-19 werde dabei als Köder benutzt, um Schadsoftware zu verbreiten, warnt Monrad. "Die Mail kommt angeblich von einer offiziellen Quelle, das können zum Beispiel angebliche Informationen der WHO sein. Entscheidend ist: Habe ich als Verbraucher diese Information erwartet?"

Wer nicht sicher weiß, warum und woher die E-Mail kommt, sollte diese besser sofort löschen, ohne sie zu öffnen. Wenn es dafür zu spät ist, gilt, dass man in unerwarteten E-Mails niemals auf Links klicken, keine Anhänge öffnen und dem Absender nicht antworten sollte.

Corona-Krise und Betrug: Telefonwerbung nimmt zu

Telekommunikation wird nicht nur im Austausch mit den Liebsten wichtiger: Laut Verbraucherzentrale nimmt gerade auch unerwünschte Telefonwerbung zu. Mit Bezug zum Virus wird versucht, etwa Sparanlagen oder Kreditkarten zu verkaufen. Solche unerwünschte Telefonwerbung muss man nicht hinnehmen.

In Deutschland gelten dafür strenge Regeln: Verbraucher können diese Anrufe über ein Online-Formular der Bundesnetzagentur melden.

