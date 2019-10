Neuperlach - Grundsätzlich halten es viele Münchner für eine gute Idee: Große Parkplätze in der Stadt in Wohnquartiere verwandeln. Auf dem Nordparkplatz des Siemens-Areals in Neuperlach-Süd sollen so 750 Wohnungen entstehen – plus ein Ärztehaus, drei Kindertagesstätten und Gastronomie.