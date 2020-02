Einbrecher steigen in Haus von Prinzessin Madeleine ein

Jetzt musste Madeleine von Schweden einen Albtraum erleben. In ihre gemietete Villa in Miami wurde im vergangenen Herbst eingebrochen – trotz aufmerksamer Security, die unliebsame Gäste sofort des Geländes verweisen. Glücklicherweise sei niemand Zuhause gewesen, berichtet das schwedische Magazin "Svenskdam". Da die Sicherheit gefährdet war, fasste Madeielne gemeinsam mit Ehemann Chris den Entschluss, umzuziehen. Der Palast bestätigte das. Die Prinzessin, Chris und die Kinder seien in einer neuen Bleibe in derselben Gegend in Miami untergekommen.