Abbau von 3.000 Stellen in Deutschland

1.200 Mitarbeiter hat die Zentrale – was die "Verschlankung" für sie bedeutet, ist noch unklar. Ein neuerliches Personal-Abbauprogramm mit der neuen Strategie "Vision 2020+" kündigte Kaeser zwar nicht an, allerdings könnte es in einzelnen operativen Einheiten durchaus zu Personalkürzungen kommen. In der schrumpfenden Kraftwerksparte etwa will Siemens allein in Deutschland 3.000 Stellen abbauen.