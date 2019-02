Angriff tatsächlich fingiert? "Empire"-Star Jussie Smollett gegen Kaution auf freiem Fuß

Nachdem Jussie Smollett (36) festgenommen wurde und kurze Zeit in Untersuchungshaft saß, stellte er sich am Donnerstag der Staatsanwaltschaft in Illinois. Gegen 14.30 Uhr (Ortszeit) nahm der "Empire"-Star an einer Kautionsanhörung teil, bei der er von einem Teil seiner Familie unterstützt wurde. Wie unter anderem "CNN" berichtet, setzte der Richter die Kaution auf 100.000 Dollar fest (rund 88.000 Euro). Nachdem Smollett eine Anzahlung von zehn Prozent, also von 10.000 Dollar, geleistet sowie seinen Pass abgegeben haben soll, befindet er sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.