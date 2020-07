Schwabing - Rassistischer Vorfall am U-Bahnhof Josephsplatz: Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ist eine in München lebende Chinesin (27) vor zwei Wochen von einer Unbekannten angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Laut Polizei stand die 27-Jährige am Mittwoch, den 15.7., gegen 20.30 Uhr am Bahnsteig der Station, als sie von der Unbekannten zunächst angerempelt wurde. Die Frau schubste die 27-Jährige, stellte ihr ein Bein und beleidigte sie rassistisch. Außerdem rief sie "Coronavirus".