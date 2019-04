Lukebakio gegen FC Bayern nur auf der Bank?

Doch seit ein paar Wochen läuft es bei Lukebakio nicht mehr wirklich rund. In der Rückrunde war der Belgier bislang nur einmal selbst erfolgreich, hinzu kommen vier Torvorlagen. Am kommenden Sonntag wird der Stürmer möglicherweise nicht in der Startelf stehen – und das ausgerechnet beim Rückspiel gegen die Münchner!