München - Vorbildliches Handeln hat am Samstagnachmittag vor größeren Schäden geschützt. In einer Wohnung in der Anglerstraße kam es zu einem Küchenbrand. Die Bewohnerin der Wohnung handelte umsichtig. Als die Frau den Brand bemerkte, rief sie die Feuerwehr, verließ dann die Wohnung und wartete vor dem Haus auf die Einsatzkräfte.