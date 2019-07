Die Programm-Höhepunkte

Sonntag, 7. Juli, 19 Uhr: Beim Regenbogenkonzert im Alten Rathaus am Marienplatz werden die Münchner Philharmoniker vom Rainbow Sound Orchestra Munich unterstützt. Bernhard Metz und Clément Courtin an der Violine, Konstantin Sellheim, Viola, und Manuel von der Nahmer am Violoncello beschließt den Abend mit einem klassischen Programm: Fanny Mendelssohn-Hensels Streichquartett Es-Dur und Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichquartett f-Moll op. 80. Tickets für 22 Euro an der Abendkasse.

Montag, 8. Juli, 19.30 Uhr: Das Queer Film Festival München macht Krawall und gedenkt den New Yorker Stonewall-Riots von 1969: Einen Abend lang zeigt das QFFM-Team Kurzfilme rund um queere Riots aus aller Welt im Bahnwärter Thiel (Tumblingerstr. 29). Eintritt: 5 Euro.

Mittwoch, 10. Juli, 18 Uhr: Das Magazin Rainbow Refugees (Stories) stellt auf der Alten Utting (Lagerhausstr. 15) die Geschichte von 27 LGBTI*-Geflüchteten vor. Autoren und Geflüchtete lesen aus dem Magazin vor.

Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr: Stonewall markiert den Beginn der LGBTI-Bewegung. Viel hat die Community seitdem erreicht, aber ist das nicht alles bedroht? AZ-Chefredakteur Michael Schilling spricht mit Aktivsten der ersten Stunde im Sub (Müllerstraße 14). Der Eintritt ist frei.

Freitag, 12. Juli, 20 Uhr: Im Mathäser wird der kenianische Film Rafiki gezeigt, die Geschichte einer afrikanischen Jugend, die entschlossen gegen Homophobie, religiöse Dogmen und die Strenge der Eltern aufbegehrt. Karten zu 8,50 Euro an der Abendkasse.

Lesbisches Angertorstraßenfest am 6. Juli

Eigentlich eröffnet traditionell das Lesbische Angertorstraßenfest die Pride-Week. Heuer gibt's aber gleich doppelte Sichtbarkeit von Homo-, Bi-, Trans*- und Inter*-Frauen in München: Zeitgleich mit dem Straßenfest startet am Samstag um 15 Uhr der Dyke* March am Stephansplatz, Ecke Thalkirchner Straße. Hier gehen Frauen auf die Straße, denn Homo-, Bi-, Trans*- und Inter*-Frauen sind zu wenig sichtbar in unserer Gesellschaft - so die Idee dahinter. Der Protestzug endet auf dem Angertorstraßenfest, wo sich grundsätzlich jeder wohlfühlen darf - auch Männer und Heteros. Bis 23 Uhr wird getanzt oder im Biergarten gehockt.

