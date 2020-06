Zeugenaufruf: Wer hat am Sonntagabend, 07.06.2020, in der Zeit von 20:45 - 21:15 Uhr im Bereich der Westerndorfer Straße in Rosenheim die oben beschriebene Person beobachtet? Sämtliche sachdienlichen Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jeder andere Polizeidienststelle.