Kubern sorgt sich aber nicht nur um die Kundschaft. "Wir haben einen 300.000 Euro teuren Roboter im Keller, der alle Medikamente einsortiert und auch hochbefördert", sagt Kubern, "wenn der durch Baustaub beschädigt werden sollte, wäre das eine Katastrophe." Das wolle man verhindern.

Dass die Schalterhalle erneuert werden muss, steht für Kubern außer Frage. Sie hat zuletzt ihre Tochter in Hongkong besucht: "Dort ist alles so fantasievoll gestaltet. Eine Magnetschwebebahn fährt vom Bahnhof zum Flughafen – und man kann bereits am Bahnhof einchecken. Ehrlich gesagt leben wir hier im Vergleich dazu hinterm Mond."

Manche erwägen wegen teurer Pacht den Umzug

Auch Rewe-Boss Christian Dell in der Schützenstraße ist überzeugt: Hier muss was passieren. Er kämpft seit Jahren mit dem Trinker- und Drogen-Milieu. "Fäkalien, Müll, Urin... Ich fange den Tag häufig mit einem Eimer Wasser an, weil der Eingang verdeckt ist", sagt Dell, "wenn der Neubau fertig ist, kann das nur besser werden." Woran er fest glaubt: "Je sauberer und aufgeräumter der Bahnhof, desto angenehmer das Umfeld und Milieu."

Menschen meiden Baustellen bekanntlich. Und davon könnte die Schützenstraße bald besonders betroffen sein: auf der einen Seite der Königshof-Neubau, auf der anderen die Schalterhalle. "Es kann sein, dass der Umsatz zurückgeht. Dann müsste ich erst einmal Personal abbauen, so hart das auch ist."

An Umzug denkt Dell zwar nicht, der Eisverkäufer Marcel Ruhland, der ein paar Häuser weiter steht, hingegen schon. "Ich halte die Augen offen. Falls ich etwas Günstiges entdecken und mein Umsatz einbrechen sollte, ziehe ich um. Die Pacht hier ist wirklich nicht günstig", sagt Ruhland. Offiziell gelte die Schützenstraße nämlich als Bestlage der Stadt.

