In dieser Herbst-Saison ist die Mode wieder eleganter, mondäner und femininer. Kniehohe Stiefel sind dabei ein extrem einfaches Styling-Element, das dem Look das gewisse Etwas verleiht. Die klassischen Treter lagen vor allem in den 70er- und 80er-Jahren im Trend und feiern nun ihr Fashion-Comeback. Wir verraten, wie die Modelle - und damit wir - am besten zur Geltung kommen.