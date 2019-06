Angela Merkel ist ebenfalls geladen D-Day-Zeremonie: Donald Trump und die Queen gedenken der Kriegsopfer

Für Theresa May markiert die Zeremonie ihren letzten offiziellen Auftritt als Premierministerin. Sie hatte im Mai angekündigt, ihr Amt am 7. Juni niederlegen zu wollen. Sie las den Brief eines Soldaten an seine Frau vor, den er noch in seiner Tasche trug, als er am D-Day getötet wurde. Auch Macron trug den Brief eines jungen, gefallenen Soldaten seines Landes vor. Trump konnte dabei beobachtet werden, wie er sich mit anwesenden Veteranen austauschte.