Zumal der 55-Jährige psychisch krank ist. In diesem Zustand hat der damals in München lebende Mann seine gleichaltrige Frau im Jahr 2010 bei einem Besuch in ihrer togolesischen Heimat mit einem Messerstich in den Hals getötet. Heimtückisch habe er sie im Schlaf erstochen, heißt es in der Antragsschrift.