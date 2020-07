Der Fall laut Anklage: Am 31. Januar 2017 wohnte der Angeklagte bei der Familie des Mädchens in Schongau. Die Zwölfjährige war an diesem Tag krank gewesen. Die Mutter hatte zwar einen Termin bei der Ausländerbehörde, wollte ihr krankes Kind aber nicht allein lassen. Ihr Bekannter habe ihr aber versichert, dass er sich um die Zwölfjährige kümmern werde.