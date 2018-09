Er fälschte Rechnungen – und zeichnete sie als sachlich richtig gegen

Der Familienvater hat demnach von 2012 bis Anfang 2017 acht Forderungen an die SWM über insgesamt 38.057,83 Euro gestellt und an sich auszahlen lassen – in sechs Fällen mit Rechnungen, die er selbst fälschte und als Leiter der internen Konzernrevision als sachlich und rechnerisch richtig gegenzeichnete.