Gleich am ersten Tag der Einbruchsserie drehten die beiden Angeklagten zusätzlich noch den Türspion einer Wohnungstür in der Einsteinstraße aus, besprühten die Tür mit einer Schmierflüssigkeit, bevor sie die Schraube in das Schloss drehten. An der Tür entstand ein Schaden von 200 Euro. Insgesamt beziffert die Anklage den Schaden an allen Türen auf über 11.000 Euro. Die Einbrecher fanden in der Wohnung einen Laptop und Schmuck im Wert von 3.000 Euro.