Viele trauen sich die Pflege eines Angehörigen auch gar nicht zu. Was raten Sie?

Es wäre gut, wenn es auch in Bayern in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt einen Pflegestützpunkt gibt, wo Hilfen aufgezeigt werden. Dann gibt es Pflegekurse, etwa von Krankenkassen oder Sozialverbänden, wo ich bestimmte Dinge lernen kann, etwa, wie man jemanden aus dem Bett hebt.