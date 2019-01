Angeblicher Eklat Joko Winterscheidt nimmt Stellung zu den Mobbing-Gerüchten

Und auch der Sender verbannt das ganze in das Reich der Mythen: "Wir lesen über angebliche Mobbingvorwürfe und reiben uns die Augen. Mit Verlaub: Was für ein Quatsch. Joko Winterscheidt konzentriert sich in diesem Jahr auf weitere ProSieben-Projekte. Und wir freuen uns heute Abend auf die nächste Promi-Darts-WM live auf ProSieben. Mit Christian Düren, Weltklasse-Darts-Profis und tollen Prominenten", so ProSieben-Sprecher Michael Benn gegenüber "Bild".