Angebliche Schüsse Nipsey Hussle: Massenpanik bei Mahnwache für getöteten Rapper

Verdächtiger gesucht

Der Musiker Nipsey Hussle, gebürtig Ermias Asghedom, war am Sonntag auf der Straße vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen worden. Die Polizei hatte bereits am Montag Foto und Name des mutmaßlichen Schützen ebenfalls via Twitter veröffentlicht. Demnach soll er in einem wartenden Fahrzeug vom Tatort geflohen sein.