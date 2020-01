Angeblich von Pete Davidson getrennt Ist Model Kaia Gerber wieder Single?

Die Beziehung zwischen Model Kaia Gerber (18) und US-Comedian Pete Davidson (26) ist angeblich schon wieder vorbei. Die beiden sollen etwa drei Monate lang ein Paar gewesen sein und nun gemeinsam entschieden haben, sich zu trennen, berichten US-Medien übereinstimmend. Davidson will sich laut "E! News" derzeit auf seine Gesundheit konzentrieren. Gerber lief gerade für Louis Vuitton in Miami über den Laufsteg und soll dort bestens gelaunt gewirkt haben, berichtet "Page Six", das Promiportal der "New York Post".