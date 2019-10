Als der Mann an der Kreuzung Einsteinstraße Ecke Richard-Strauß-Straße links abbiegen wollte, kollidierte der 51-Jährige mit einem 32-Jährigen, der in seinem Auto geradeaus fahren wollte. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der 51-Jährige schwer verletzt. An beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar.