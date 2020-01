Angeblich gibt es Drehbuch-Probleme "Star Wars": Ist die Serie mit Obi-Wan Kenobi in Gefahr?

Der neue Streamingdienst Disney+ und Lucasfilm haben die geplante "Star Wars"-Serie um Obi-Wan Kenobi angeblich erst mal auf Eis gelegt. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf "zahlreiche Quellen". Ewan McGregor (48) sollte darin erneut in die Rolle des Jedi-Ritters schlüpfen, das Projekt soll kurz vor der Vorproduktion gestanden haben. Hossein Amini (54) war für die Drehbücher der Serie verantwortlich, als Regisseurin war Deborah Chow (49) vorgesehen, die bereits für die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" arbeitete.