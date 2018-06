München - Weit über 30 Millionen Ergebnisse liefert Google, wenn man in der Suchzeile eingibt: Soup of the day - Champagne. Trotzdem findet sich der Schriftzug auf der Liste der Designelemente, die ein Rosenheimer Wirt beim Restaurant von Ugo Crocamo am Promenadeplatz abgekupfert haben soll.