Erst ihr Auftritt in seiner Show "Alle singen Kauser", nun der gemeinsame Dreh auf dem Traumschiff: Sarah Lombardi (26) und Florian Silbereisen (37) laufen sich in letzter Zeit öfter über den Weg, aber geht da mehr? Ein "Insider" will zumindest erfahren haben, dass während des Drehs auf dem Kreuzfahrtschiff "MS Amadea" die Funken zwischen Sarah und dem neuen Traumschiffkapitän geflogen sein sollen.