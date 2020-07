Matthias Korte, Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), weiß von ähnlichen oder auch weniger schweren Vorkommnissen in München nicht zu berichten. "Bisher kam es in einem Fall im Mai zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer U-Bahn, soweit ich mich erinnern kann", erklärte er auf AZ-Anfrage.